Διαχείριση κρίσης: Πώς να μιλήσεις στην ομάδα σου

Σαν manager, ίσως κληθείς να αντιμετωπίσεις και να διαχειριστείς μία κρίση αναφορικά με το μέλλον της εταιρείας. Το θέμα είναι πώς θα επικοινωνήσεις αυτή την κρίση στην ομάδα σου, πόσα θα μοιραστείς μαζί της και σε τι βαθμό. Πόσο ειλικρινής πρέπει να είσαι αναφορικά με τυχόν μειώσεις αποδοχών ή εργαζομένων, χωρίς να τους αποθαρρύνεις και να χάσουν το κίνητρό τους. Και πώς μπορείς να τους προσφέρεις την ασφάλεια την οποία έχουν ανάγκη, χωρίς όμως να τους δίνεις ψεύτικες ελπίδες;

«Το αίσθημα της αβεβαιότητας εντείνει εκείνο του φόβου», υποστηρίζει ο Paul Argenti, Καθηγητής Εταιρικής Επικοινωνίας του Tuck School of Business στο Dartmouth College. Αποτέλεσμα; Οι εργαζόμενοι φοβούνται και είναι πολύ ανήσυχοι καθώς αναρωτιούνται ποιο θα είναι το μέλλον της εταιρείας και ποιο το δικό τους. Ο ρόλος του manager είναι να επιδεικνύει δύναμη και αυτοπεποίθηση και να εμπνέει τους ανθρώπους του. «Ακόμα και αν τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα και ακόμα και αν εσύ δεν έχεις όλες τις πληροφορίες, θα πρέπει να είσαι ειλικρινής» υποστηρίζει η Amy Edmondson, Καθηγήτρια Leadership και Management του Harvard Business School και συνεχίζει λέγοντας πως το νούμερο ένα μυστικό είναι η ειλικρίνεια. Η ίδια μάλιστα σου προτείνει να μοιραστείς με την ομάδα σου όλα όσα γνωρίζεις και όλα όσα δεν γνωρίζεις, αλλά και όλα εκείνα για τα οποία περιμένεις απαντήσεις. Ας δούμε όμως τι άλλο πρέπει να κάνεις:

Πώς να μιλήσεις στην ομάδα σου για την κρίση που αντιμετωπίζει η εταιρεία σας

1.Άμεση ενημέρωση

Όταν η εταιρεία σου αντιμετωπίζει μία κρίση, θα πρέπει να μιλήσεις στην ομάδα σου όσο πιο άμεσα γίνεται υποστηρίζει ο Argenti και όσο πιο συχνά γίνεται. «Ο στρουθοκαμηλισμός εδώ δεν λειτουργεί. Η ομάδα σου θα πρέπει να γνωρίζει πότε και πώς θα ενημερωθεί επίσημα για ό,τι συμβαίνει». Ο ίδιος μάλιστα σε συμβουλεύει να οργανώνεις συχνά meetings ή και κατ’ ιδίαν συζητήσεις με την ομάδα σου, έτσι ώστε να γνωρίζεις όλα αυτά που τους απασχολούν αναφορικά με την κατάσταση.

2.Ενσυναίσθηση

Προσπάθησε να μπεις στη θέση της ομάδας σου, λέει ο Argenti και σκέψου πώς θα ήθελες κάποιος άλλος να μιλήσει σε εσένα αν ήσουν εσύ στη θέση τους. Το πιο πιθανό είναι ότι θα ήθελες ο manager σου να σε καθησυχάσει, να μην σου κρύψει την αλήθεια και να κατευνάσει όσο γίνεται τους φόβους σου.

3.Ειλικρίνεια

Ίσως κι εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις όλα όσα συμβαίνουν. Η Edmondson σε συμβουλεύει να είσαι απόλυτα ειλικρινής με αυτά που ξέρεις και με αυτά που δεν ξέρεις. Η ίδια μάλιστα σου προτείνει να πεις το εξής: «Μακάρι να μπορούσα να σας πω ακριβώς τι θα συμβεί. Θα σας ενημερώνω όμως για ό,τι νεότερο προκύπτει».

4.Μην τους χρυσώνεις το χάπι

Ίσως θέλεις να μην προκαλέσεις ταραχή και ανησυχία στην ομάδα σου. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει να τους χρυσώσεις το χάπι λέει η Edmondson. Κάτι τέτοιο θα σε κάνει να φαίνεσαι αναληθής στα μάτια των ανθρώπων σου και σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελες. Η ειλικρίνεια χτίζει εμπιστοσύνη. Η απόκρυψη της αλήθειας μπορεί να σου γυρίσει μπούμερανγκ.

5.Υπευθυνότητα

Ακόμα και αν κάποιος από την ομάδα σου σε ρωτήσει κάτι που έχει ακούσει, η Edmondson σε συμβουλεύει να μην απαντήσεις «κανονικά δεν πρέπει να σου πω κάτι τέτοιο, αλλά… «. Αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι να διατηρήσεις τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση για το μέλος της ομάδας σου που έχεις απέναντι σου. Η ίδια σου προτείνει να πεις κάτι τέτοιο: «κανείς από εμάς δεν ήθελε να βρεθεί σε μία τέτοια κατάσταση. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε και θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

6.Κίνητρο

Εστίασε στις δυνατότητες της ομάδας σου και ενθάρρυνε τα μέλη της να συνεργαστείτε όλοι μαζί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Edmondson μάλιστα σου προτείνει να τους πεις κάτι τέτοιο: «πιστεύω πολύ στις δυνατότητες του καθενός από εσάς και ακόμα περισσότερο στις δυνατότητες της μεταξύ μας συνεργασίας». Ο Argenti σε συμβουλεύει να είσαι ενθουσιώδης – δεδομένων των συνθηκών – ωστόσο ούτε υπερβολικά αισιόδοξος, ούτε υπερβολικά απαισιόδοξος.

7.Στήριξη

Last but not least, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσεις τους φόβους και τις ανησυχίες κάθε μέλους της ομάδας σου. «Δεν μπορείς να χειριστείς τα συναισθήματα των ανθρώπων της ομάδας σου. Αυτό που μπορείς να κάνεις ωστόσο είναι να καταλαγιάσεις τον φόβο τους», λέει ο Argenti. Να θυμάσαι πως αν εργάζεστε από το σπίτι, είναι ακόμα πιο δύσκολο να καταλάβεις πώς αισθάνονται και – κανένα zoom meeting δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή. Φρόντισε λοιπόν να είσαι σε συχνή επαφή με την ομάδα σου. Άκουσε προσεκτικά τις απορίες και όλα όσα λένε. Αυτό που θέλει η ομάδα σου να ακούσει, είναι πως όλα θα πάνε καλά. Επομένως, καθησύχασέ την όσο μπορείς.

Πηγή: Harvard Business Review

