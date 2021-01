Χτίσε τον κόσμο που λαχτάρισες

Καταντήσαμε να έχουμε μικρότερο focus ακόμα κι από τα χρυσόψαρα. Κι εσύ νομίζεις ότι μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα υπερ-πληροφόρησης θα καταφέρεις να παραμείνεις ασάλευτος στα σχέδιά σου;

Δεν φτάνει που βομβαρδίζεσαι νυχθημερόν με επιχειρηματικούς ιδεασμούς αντί για ευκαιρίες και ντιτζιταλισμό αντί για επιχειρηματική καινοτομία, έρχεται και μια πλημμύρα από ψηφιακή παραφιλολογία άσχετη με τον στόχο σου να σε ταρακουνάει κάθε τρεις και λίγο και να σου αποσπάει την προσοχή ότι τάχα μου έχει κάτι χρήσιμο να σου δείξει. Κοίτα εδώ τι λέει αυτός, δες εκεί τι έκανε αυτή, α ο τάδε δεν τα κατάφερε, μάλλον θα αποτύχω κι εγώ, α ο τάδε έγινε εκατομμυριούχος στα 30 του, ας αντιγράψω τις συμβουλές του ακόμα κι αν αυτές είναι επιπέδου Cosmopolitan κι αυτός ο τύπος ένας γόνος που κληρονόμησε την μπίζνα δίπλα στην οποία ποζάρει σαν αυτοδημιούργητος. Τι φοβερό έργο, ε; Φρέσκα σκουπίδια στην πόρτα σας κάθε μέρα, με ένα μόνο κλικ.

Α ρε κακόμοιρε εντρεπρενούρη που ονειρεύεσαι κατακτήσεις αλλά σκορπιέσαι σε χίλιες μεριές… Το όνειρο δεν έχει γείτονες! Δεν γλεντάει σε παρέα. Το κατόρθωμα είναι ερημίτης που αρνείται τον κόσμο, είναι καλόγερος που νηστεύει τα πάντα και παλεύει με όλα για να βρει την σωτηρία. Είναι Οδυσσέας που παλεύει τις Σειρήνες που τον τραβάνε από τον στόχο του. Η λαχτάρα είναι εγωίστρια. Δεν ανέχεται τίποτε άλλο δίπλα της. Θέλει να σε έχει όλο δικό της, να μην κάνεις, να μην σκέφτεσαι, να μην σχεδιάζεις τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό που λαχτάρισες.

Άμα δεν το χεις αυτό, άμα δεν λαχταράς τον στόχο σου, αν μοιράζεσαι το «θέλω» σου με χίλιες δυο άλλες ασχολίες, τότε κάθε 8 δευτερόλεπτα θα σε κοπανάει το κύμα της διάσπασης πάνω στον βράχο της αφηρημάδας κι εσύ θα νομίζεις ότι δροσίστηκες! Οι μέρες θα περνάνε copy-paste, πρόοδο δεν θα δεις ποτέ, το ρολόι σου θα μηδενίζει συνεχώς, νέες εικόνες θα σε αποκοιμίζουνε γλυκά και το όνειρο θα ξεθωριάζει. Και πριν το καταλάβεις θα χεις γίνει μια σκιά εκείνου που επιθύμησες, αραχτός σε έναν καναπέ να μασουλάς γαριδάκια και να σχολιάζεις την αποχώρηση στο Bachelor.

“A man is what he thinks about all day long”