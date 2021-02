3 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στα παιδιά αντί για το κλασικό «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις»

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Ποιες ερωτήσεις πρέπει να κάνουμε στα παιδιά, για να γίνουν καλύτεροι ενήλικες.

-Γιατί η κλασική ερώτηση δεν λειτουργεί θετικά.

Αν δεν ζεις σε περιβάλλον με παιδιά, τότε σίγουρα όταν τα συναντάς, δυσκολεύεσαι να συνομιλήσεις μαζί τους. Εκτός από τα κλασικά «Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα» ή «Πόσο χρονών είσαι», συνήθως ρωτάμε τα παιδιά που συναντάμε τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν. Ωστόσο σε ένα πρόσφατο άρθρο των New York Times, ο ψυχολόγος Adam Grant, ανέφερε ότι το να ρωτάμε ένα παιδί τι θέλει να γίνει όταν μεγαλώσει , σημαίνει ότι του περνάμε ένα λάθος μήνυμα: Ότι η δουλειά μας, μας καθορίζει.

Πρέπει να αλλάξουμε την παραπάνω ερώτηση σε κάτι πιο ευρύ, το οποίο και θα ενισχύει τη σκέψη εκτός »συνόρων». Αυτό υποστηρίζει στο βιβλίο της Princess Recovery: A How-To Guide to Raising Strong Empowered Girls Who Can Create Their Own Happily Ever, η ψυχολόγος Jennifer L. Hartstein.

Η ίδια, εξηγεί τους λόγους, στο Thrive Global. Φυσικά βέβαια, κανείς μας δεν έχει κακή πρόθεση όταν ρωτάει ένα παιδί κάτι τέτοιο, αλλά αφού δεν ξέρουμε τι άλλο να ρωτήσουμε, πέφτουμε στην παγίδα. Ποιες είναι όμως οι εναλλακτικές που έχουμε; Υπάρχουν αρκετές και σας τις παραθέτουμε όλες παρακάτω.

Ποια είναι τα προβλήματα που θέλεις να επιλύσεις μεγαλώνοντας;

Αυτή προσέγγιση έρχεται από τον Quartz, και είναι σίγουρα και ένα ερώτημα την απάντηση του οποίου θα χαρείς και εσύ να ακούσεις πολύ περισσότερο. Εξάλλου όλοι μας έχουμε βαρεθεί να ακούμε παιδιά που θέλουν να γίνουν τραγουδιστές ή ποδοσφαιριστές, μιας και είναι τα πλέον αγαπημένα παιδικά επαγγέλματα.

Το να ρωτάς ένα παιδί για τα προβλήματα που θέλει να λύσει, του δίνει την ευκαιρία να σκεφτεί τις αξίες του αλλά και τις προτεραιότητες που έχει στην ζωή του. Μπορεί βέβαια ακόμα οι βάσεις του να μην είναι τόσο ισχυρά χτισμένες, ωστόσο μεγαλώνοντας, αυτό το ερώτημα θα το βάλει σε βαθύτερες σκέψεις.

«Αν ένα παιδί κατανοήσει τις δικές του αξίες, τότε θα μπορεί να παίρνει μεγαλύτερες ή μικρότερες αποφάσεις, ακούγοντας όμως την εσωτερική του φωνή», λέει η κλινική ψυχολόγος Laura C. Kauffman, η οποία ειδικεύεται στο να δουλεύει με παιδιά και εφήβους.

«Φυσικά, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τις αξίες ή τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, αλλά έχω προσέξει ότι όταν οι άνθρωποι έχουν ξεκαθαρίσει στο μυαλό τους αυτές τις αξίες, τότε συνήθως οι στόχοι που θέτουν τους κάνουν καλύτερους σαν ανθρώπους», συνεχίζει. Μάλιστα, όπως αναφέρει και η Quartz το παραπάνω τείνει να κάνει τα παιδιά να σκέφτονται πως όταν μεγαλώσουν, θα κάνουν κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο. Είτε αυτό είναι εθελοντική εργασία, είτε σε κάποιο άλλο επαγγελματικό μονοπάτι.

Ποιους ενήλικες θαυμάζεις και γιατί;

Το να κάνεις αυτή την ερώτηση σε ένα παιδί θα σου δείξει τι παρατηρεί εκείνο σχετικά με τους ενήλικες που έχει στο περιβάλλον του, λέει η παιδοψυχολόγος Onufrak, στο Thrive.

Οι απαντήσεις τους σίγουρα μας βοηθούν να αλλάξουμε κι εμείς προς το καλύτερο, αφού η οπτική τους ως προς τον κόσμο είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. «Ακόμα και μια μαμά ή ένας μπαμπάς που δεν εργάζονται, αποτελούν αντικείμενο θαυμασμού για ένα παιδί. Γιατί είναι τρυφεροί, αγαπούν να βοηθούν και μάλιστα μπορούν να επηρεάσουν θετικά ένα παιδί να θέλει να τα πηγαίνει καλύτερα με τους φίλους του», εξηγεί.

«Ένα παιδί βέβαια, μπορεί να πει ότι θαυμάζει έναν άνθρωπο που πιέζει υπερβολικά τους άλλους, ή που του αρέσει να έχει πάντα τον έλεγχο, γιατί η εικόνα που βγάζουν αυτά τα άτομα προς τα έξω είναι ότι τα καταφέρνουν όλα με τον τρόπο τους. Όταν ερωτηθεί ποιους θαυμάζει, η απάντηση του μπορεί να ανοίξει για εσένα έναν κύκλο συζήτησης σχετικά με τον χαρακτήρα του εκάστοτε ατόμου», προσθέτει η Onufrak.

Εσένα, πώς θα σε έκανε να νιώσεις αυτό που βλέπεις να συμβαίνει;

Ένα άλλο ερώτημα που βοηθάει πολύ τα παιδιά είναι το παραπάνω, κυρίως κατά τη διάρκεια μιας ταινίας ή την ώρα που ακούτε όλοι μαζί ειδήσεις ή την ώρα που διαβάζετε ένα βιβλίο. Στόχος αυτής της ερώτησης είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να αξιολογούν μια κατάσταση. «Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν ότι μπορούν να αλλάξουν, το οποίο θα τα βοηθήσει να σκέφτονται πιο θετικά», λέει η παιδοψυχολόγος Jillian Roberts.

Αυτός ο τρόπος σκέψης θα τους δώσει κίνητρο να έχουν προσωπικές αξίες και ήθος. Ένα παιδί μπορεί να διαμορφώσει μόνο του κάποια τέτοια θετικά χαρακτηριστικά, αλλά πάντα εσύ μπορείς να βοηθήσεις.

«Παρόμοιες ερωτήσεις που μπορείς να ρωτήσεις ένα παιδί για να το πας σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι εξής: «Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ο φίλος σου, όταν του έκανες έκπληξη για τα γενέθλια του»; ή «Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ο άστεγος που είδαμε πριν και ρώτησε κάτι, όμως αγνοήθηκε από το πλήθος»; Όταν κινητοποιούμε τα παιδιά να νιώθουν συμπόνια και αγάπη για τους γύρω τους, τότε είναι πιο πιθανό αυτές οι αξίες να μείνουν μέσα τους καθώς μεγαλώνουν», προσθέτει η Roberts.

Διάβασε ακόμα:

Οι 2 πιο συνηθισμένοι λάθος χειρισμοί με τα παιδιά

Κάν’ το Όπως Η Σουηδέζα… Μαμά!